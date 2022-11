Ucraina, Onu boccia proposta Russia per commissione inchiesta su armi biologiche

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto la proposta della Russia di istituire una commissione per indagare sui presunti laboratori per la produzione di armi biologiche in territorio ucraino. A favore ha votato solo la Cina, oltre alla Russia, Regno Unito, Stati Uniti e Francia hanno votato contro, mentre gli altri nove Paesi si sono astenuti.

Dall'inizio della guerra in Ucraina, il governo russo ha ripetutamente denunciato l'esistenza di laboratori statunitensi in territorio ucraino, per lo sviluppo di "agenti potenzialmente utili come armi biologiche". Gli Stati Uniti hanno definito "fake news" queste accuse, denunciando la "disinformazione" russa.