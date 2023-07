Ucraina, Onu: "Si aggrava situazione umanitaria dopo crollo diga"

La situazione umanitaria in Ucraina è ''peggiorata notevolmente'' dopo l'attacco alla diga di Kakhovka, nella provincia di Kherson nel sud dell'Ucraina. E' l'avvertimento del sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le questioni umanitarie, Martin Griffiths, sottolineando che dopo l'attacco ci sono altre 700mila persone che hanno un bisogno ''straordinario'' di acqua potabile. Griffiths afferma inoltre di temere che le inondazioni in tutta l'area possano comportare minori esportazioni di grano, prezzi alimentari più alti in tutto il mondo e meno cibo per milioni di persone bisognose.