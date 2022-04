Ucraina: Opac, 'uso armi chimiche riprovevole e contrario a norme internazionali'**

"L'uso di armi chimiche ovunque, da parte di chiunque e in qualsiasi circostanza, è riprovevole e del tutto contrario alle norme legali stabilite dalla comunità internazionale contro tale uso". Lo comunica il portavoce dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) dicendosi "preoccupato" per le recenti notizie, non confermate, sull'uso di armi chimiche a Mariupol, apparse sui media nelle ultime ore. Notizie che seguono quelle delle ultime settimane e che riguardano bombardamenti mirati a impianti chimici ucraini e le accuse, mosse da entrambe le parti, sul possibile uso improprio di sostanze chimiche tossiche.

L'Opac, che sta "monitorando da vicino la situazione in Ucraina", ricorda anche che "tutti i 193 Stati membri, Federazione Russa e Ucraina comprese, aderiscono alla Convenzione sulle armi chimiche, un trattato internazionale di grande importanza nel campo del disarmo, in vigore dal 1997 che li impegna a non sviluppare, produrre, acquisire, immagazzinare, trasferire o utilizzare armi chimiche". Ma dall'inizio del conflitto, al segretariato tecnico dell'Opac sono giunte comunicazioni, sia dalla Federazione Russa sia dall'Ucraina, in merito a minacce di utilizzo di sostanze chimiche tossiche come armi.

L'Opac "monitora anche la situazione intorno ai siti industriali chimici ucraini" e, ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche, è pronta ad assistere qualsiasi Stato membro su sua richiesta, in caso di utilizzo o minaccia di utilizzo di armi chimiche. L'organizzazione "continuerà a monitorare la situazione e a tenersi in contatto con gli Stati membri interessati".