Ucraina, Orsini: "Ecco perché Putin non userà arma nucleare" - Video

Per il professore "il leader russo fa molto affidamento sui 300mila soldati che dovranno arrivare in Ucraina"

"Sono assolutamente certo che se la Russia si trovasse in una condizione disperata non esiterebbe a usare l'arma nucleare tattica però ho una piccola buona notizia, se posso chiamarla così, e cioè che questo pericolo almeno nei prossimi mesi o lo vedo un po' allontanarsi". Questa l'ipinione del professor Alessandro Orsini che, a Cartabianca, spiega come in questo momento "Putin fa molto affidamento sui 300mila soldati che dovranno arrivare in Ucraina e che in parte sono già arrivati".

"Quindi Putin pensa in questa fase di poter raggiungere gli obiettivi cui ambisce senza attraverso questi soldati e la guerra convenzionale. Ma resto assolutamente convinto - ribadisce Orsini - che se questi trecento mila soldati dovessero essere spazzati via e la Russia si trovasse una condizione disperata, certamente utilizzerebbe l' arma nucleare tattica".