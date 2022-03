Ucraina, ospedali senza ossigeno

Oms al lavoro per reperire il gas in altri Paesi e importarlo via Polonia

In Ucraina, segnala l'Oms, la carenza di ossigeno è arrivata ormai a livelli d'allarme. Perché i camion non riescono più a trasportare il gas dagli impianti ai centri sanitari del Paese, inclusa la capitale Kiev.

Nonostante le difficoltà che crescono con l'intensificarsi dell'offensiva militare, l'Oms sta cercando soluzioni per aumentare le forniture di ossigeno e valuta l'importazione del gas in bombole e in forma liquida dalle reti regionali. Ma affinché l'ossigeno giunga a destinazione servirà una via di transito sicura, sottolinea l'agenzia Onu, anche attraverso un corridoio che passi dalla Polonia.