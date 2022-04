Il Papa ha espresso apprezzamento al premier ungherese per la protezione garantita agli sfollati ucraini in fuga dalla guerra. Lo ha riferito la Sala stampa del Vaticano spiegando che il riferimento all’opera di protezione dell’Ungheria è’ arrivato nel momento in cui Bergoglio ha donato ad Orban il medaglione di San Martino che protegge il povero col suo mantello.