Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il Papa in Ucraina. E' quanto si legge in un tweet dell'ambasciatore di Kiev presso la Santa Sede, Andrii Yarush, che ha dato la notizia della telefonata di Francesco: "Zelensky ha ripetuto che Sua Santità è l'ospite più atteso in Ucraina". La Santa Sede ha, poi, confermato la telefonata.