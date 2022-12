Ucraina, Papa Francesco: "Chiediamo la pace per questo popolo martoriato"

"Rinnovo il mio augurio di pace nelle famiglie, nelle comunità parrocchiali e religiose, nei movimenti e nelle associazioni. Pace per quelle popolazioni tormentate dalla guerra, pace per la cara e martoriata Ucraina". Lo ha detto il Papa, affacciandosi dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, aggiungendo che nella piazza ci sono "tante bandiere dell'Ucraina". "Chiediamo la pace per questo popolo martoriato", ha continuato il Pontefice.