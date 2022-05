Guerra Ucraina, sul possibile viaggio di papa Francesco in Russia per incontrare Putin Aleksandr Avdeev, ambasciatore russo presso la Santa Sede, ha fatto presente che "in qualsiasi situazione internazionale, il dialogo con il Papa è importante per Mosca. E il Pontefice è sempre un gradito, desiderato, interlocutore".

Contrario alla visita invece Aleksandr Dugin, tra gli ideologi più vicini al presidente russo Vladimir Putin.