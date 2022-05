Ucraina, Paragone: "Draghi accucciato accanto a Biden"

"O la Nato la smette, o non ne usciamo". Così il senatore Gianluigi Paragone, intervenendo dopo l'informativa al Senato di Mario Draghi, "sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina". "L'Italia si fa dettare il compitino dalla Casa Bianca, adesso abbiamo il governo Biden-Draghi", sottolinea. "Dopo le battute sui condizionatori spero che lei non dica 'l'Italia vuole le brioches o la pace', ma se non ci sarà pane non ci sarà pace, dall'Africa ne arriveranno a migliaia, lei ha sbagliato ad accucciarsi accanto a Biden, basta invio armi". "Lei - conclude rivolto a Draghi - è qui per gli interessi degli italiani, non degli americani".