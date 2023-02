Ucraina, Parlamento europeo: sì a invio jet militari a Kiev

In una risoluzione gli eurodeputati chiedono di prendere "in seria considerazione" l'invio di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e più munizioni

In una risoluzione approvata oggi a maggioranza a Strasburgo, il Parlamento europeo chiede di prendere "in seria considerazione" l'invio all'Ucraina di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e di più munizioni all'Ucraina. La risoluzione è stata approvata con 444 voti favorevoli, 26 contrari e 37 astenuti. Gli eurodeputati chiedono di fornire aiuti all'Ucraina "per tutto il tempo necessario".

Tra gli astenuti figurano anche gli eurodeputati del Movimento Cinque Stelle, tra cui la capodelegazione Tiziana Beghin e l'ex vicepresidente dell'Aula Fabio Massimo Castaldo, che si sono espressi in coerenza con la linea del Movimento sull'invio di armi all'Ucraina. Astenuto anche il Verde Piernicola Pedicini, ex Movimento Cinque Stelle. Tutti gli altri eurodeputati dei Verdi/Ale, con cui i Cinquestelle hanno dei contatti in vista di un possibile ingresso nel gruppo, hanno votato a favore, incluso l'ex M5S Ignazio Corrao. Tra i Non Iscritti ha votato sì anche Dino Giarrusso, anch'egli ex M5S.