Ucraina, partita da Odessa prima nave carica di grano

E' partita, dal porto di Odessa, la prima nave per l'esportazione del grano bloccato in Ucraina. Lo rende noto la Cnn turca citando il ministero della Difesa di Ankara spiegando che la prima destinazione della nave 'Razoni', battente bandiera della Sierra Leone, sarà Istanbul per poi proseguire verso il Libano percorrendo un corridoio sicuro. Si tratta della prima nave a salpare dopo la firma dell''Accordo sul commercio del grano' lo scorso 22 luglio.

Ci vorranno una trentina di ore per percorrere le 340 miglia nautiche che separano il porto di Odessa dal Bosforo in Turchia. La destinazione finale saranno Paesi africani.