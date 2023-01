Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill chiede una tregua in Ucraina in occasione del Natale ortodosso. "Faccio appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto affinché cessino il fuoco dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7, in modo che gli ortodossi possano partecipare alle funzioni della vigilia di Natale e del giorno della Natività di Cristo", ha detto il patriarca.