Ucraina, Patuanelli: "rinviare entrata in vigore Pac no a modifiche strutturali piani"

La Pac deve entrare in vigore più tardi, a fronte della situazione che si è creata con la guerra in Ucraina, mentre i piani strategici nazionali, che saranno valutati a giorni dalla Commissione Ue, non vanno cambiati. E' l'opinione del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. "La commissione Ue entro il 31 marzo si esprimerà sui piani strategici nazionali di 19 stati membri, tra i quali l'Italia, noi risponderemo alle osservazioni nei 60 giorni successivi, anche modificando alcuni aspetti, però non si può stare al di fuori dei Regolamenti della nuova Pac, credo che sia giusto così e che sia invece giusto ragionare sull'entrata in vigore posticipata della Pac, avendo il 2023 come ulteriore anno di transizione, in modo da affrontare il tema emergenziale attuale. Andare a cambiare strutturalmente i piani credo sia un errore". Lo ha affermato il ministro intervistato in video collegamento all'evento organizzato da Eunews 'Nuova Pac: quale futuro per l’agroalimentare europeo?".

"Il costo dell'energia per noi è un grosso problema per altri paesi europei non lo è" ha osservato e rispondendo alla domanda se le sanzioni alla Russia siamo in grado di affrontarle ha detto: "Rendere più fragile possibile l'economia russa affinché ci sia uno stop all'uso delle armi è l'unica strada che abbiamo davanti" ma "l'agricoltura italiana va supportata dal punto di vista economico, non si può chiedere ai produttori di affrontare da soli un aumento dei costi di produzione così alto" di qui la richiesta di un "Energy recovery fund che va fatta con il debito pubblico comune".