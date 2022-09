Nord Stream, Peskov: "Stupide accuse a Russia"

I danni causati ''rappresentano un problema anche per noi''

Sono accuse ''stupide'' quelle rivolte contro la Russia per l'attacco contro il gasdotto di Nord Stream. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso della sua quotidiana conferenza stampa. Sottolineando la necessità di indagare su quanto accaduto, Peskov ha detto che non è chiaro quanto tempo sarà necessario per riparare i danni.

''Le ipotesi che la Federazione russa sia coinvolta nell'incidente sono semplicemente stupide'', ha proseguito Peskov affermando comunque che queste accuse erano ''abbastanza prevedibili e anche prevedibilmente stupide''. Anche perché, ha detto Peskov, i danni causati ''rappresentano un problema anche per noi''. "Prima di formulare qualsiasi accusa", inoltre, "bisognerebbe aspettare l'esito delle indagini su questi danni e capire se sono stati causati da esplosioni oppure no'', ha proseguito.