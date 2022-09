Ucraina, Peskov: "Putin a conoscenza di ritiro truppe Russia"

"Tutto ciò che accade, qualsiasi azione intrapresa dai militari durante l''operazione speciale' viene segnalata al comandante supremo. Il presidente Putin è in costante comunicazione, 24 ore su 24, con il ministro della Difesa e tutti i comandanti militari". Lo ha dichiarato il portavoce di Vladimir Putin Dmytro Peskov a radio Mayak, in riferimento all'avanzata ucraina nella regione di Kharkiv.

Il comando militare sta informando Vladimir Putin del situazione delle truppe russe sul campo di battaglia in Ucraina e che l'"'operazione militare speciale' continua e continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi inizialmente fissati", ha aggiunto Peskov in risposta alla domanda se i vertici militari continuino a godere della fiducia del presidente.

Nel corso di un punto stampa l portavoce ha quindi ribadito che la Russia non vede al momento alcuna "prospettiva" per una ripresa dei negoziati con l'Ucraina. "Al momento non vediamo alcuna prospettiva per i negoziati", ha dichiarato il portavoce, evidenziando "l'assenza di qualsiasi prerequisito" per la loro ripresa.