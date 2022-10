Il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan non hanno discusso del conflitto in corso in Ucraina nel loro incontro ad Astana. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov citato dalla Ria Novosti. Putin ed Erdogan, ha spiegato Peskov, hanno dato istruzioni per elaborare in dettaglio e molto rapidamente la possibilità di creare un hub del gas in Turchia.