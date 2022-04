Ucraina, Peskov: "Russia avanti secondo i piani"

"Video su attacco Moskva? Non verificabile. Negoziati? Avanti, ma potrebbe andare meglio"

''L'operazione speciale della Federazione russa in Ucraina sta andando avanti secondo i piani''. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, spiegando di aver visionato il video sull'incrociatore russo Moskva colpito, ma di non poterlo verificare. Il consigliere del Cremlino Sergei Karaganov ha aggiunto che quello che stanno compiendo le forze russe in Ucraina è una ''distruzione costruttiva''.

Stanno intanto andando avanti, a livello di esperti e chiusi ai media, i colloqui di pace tra i negoziatori ucraini e quelli russi, ha spiegato ancora Peskov, aggiungendo che ''l'andamento dei colloqui potrebbe andare meglio''. Al termine dei colloqui, che si concentrano sulla situazione in Ucraina e sul gas naturale, non verranno rilasciate dichiarazioni, ha aggiunto Peskov.