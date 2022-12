Ucraina, "piano della Russia per circondare Bakhmut"

Le forze russe continuano a investire gran parte del loro sforzo militare e potenza di fuoco complessivo lungo i 15 chilometri della linea del fronte intorno alla città di Bakhmut, nella regione di Donetsk. Il piano di Mosca sembra essere quello di circondare la città, con avanzamenti tattici a nord e a sud, spiega il ministero della Difesa britannico nel consueto aggiornamento quotidiano sull'andamento della guerra in Ucraina. Negli ultimi giorni, la Russia ha molto probabilmente effettuato "progressi limitati sull'asse meridionale di questa offensiva", con cui cerca di consolidare teste di ponte limitate a ovest del terreno paludoso del fiume Bakhmutka. La Russia ha dato la priorità a Bakhmut, dall'inizio dello scorso agosto. La cattura della città avrebbe un valore operativo limitato anche se consentirebbe potenzialmente a Mosca di minacciare le zone urbane più significative di Kramatorsk e Slovyansk. "Tuttavia la campagna è stata costosa in modo spropositato in relazione ai possibili vantaggi. C'è una possibilità realistica che la cattura di Bakhmut sia diventata principalmente un obiettivo politico simbolico", si conclude.