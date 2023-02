Ucraina, Pistorius: "Tank Leopard 2 a Kiev entro fine marzo"

I tank Leopard 2A6 promessi dalla Germania saranno in Ucraina entro fine marzo. E' quanto rende noto un tweet del ministero tedesco della Difesa, mostrando una foto dell'incontro oggi a Kiev fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius.

Per quanto riguarda i tank Leopard di vecchio modello, Pistorius ha spiegato a Kiev che verranno consegnati in diverse fasi. I primi 20-25 Leopard 1A5 arriveranno in Ucraina entro l'estate, mentre fino ad altri 80 saranno consegnati entro l'anno. L'obiettivo è di arrivare ad oltre 100 nel primo o il secondo trimestre del 2024. In tal modo si potranno equipaggiare almeno tre battaglioni ucraini, che disporranno anche di munizioni e pezzi di ricambio. L'addestramento di 600 militari ucraini all'uso di questo tank è già iniziato. Trattandosi di tank di vecchio modello è necessario la loro messa a punto prima dell'invio.

Entro la fine del mese, ha aggiunto Pistorius, arriveranno in Ucraina altri missili teleguidati, cinque tank antiaerei Gepard e cinque veicoli blindati Badger. Entro marzo arriveranno cinque veicoli corazzati Biber per la posa di ponti d'assalto.

In visita a sorpresa a Kiev, il nuovo ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius ha annunciato l'arrivo a Kiev di oltre cento carri armati Leopard del vecchio modello. Si tratta di Leopard 1A5 provenienti da vari paesi europei, ha detto il ministro senza specificare ulteriormente.

Intanto il ministero tedesco dell'Economia ha approvato l'esportazione di fino a 178 Leopard 1A5 all'Ucraina. Un comunicato congiunto di questo ministero e di quello della Difesa ha spiegato che il numero inviato "dipenderà dalla manutenzione richiesta". L'autorizzazione riguarda anche i carri armati di questo tipo in possesso di altri paesi, dato che sono di fabbricazione tedesca e serve quindi il via libera di Berlino per la ri-esportazione.

L'industria tedesca di armamenti Rheinmetall prevede di mandare primi 20-25 Leopard 1 in Ucraina entro l'anno. Altri 88 verranno mandati entro il 2024, ha detto oggi il chief executive Armin Pappergersaid. I Leopard 1 sono stati messi fuori servizio venti anni fa ed è necessario rimetterli a nuovo prima di mandarli in Ucraina.