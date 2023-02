Ucraina, Poletti: 'In Grammatica dell'Inferno racconto dolore donne fuggite in Italia'

Anche se la guerra in Ucraina dista 1.500 chilometri da Milano, "le conseguenze le incontriamo ogni giorno negli sguardi delle donne" che hanno abbandonato tutto per fuggire in Italia. Mamme, lavoratrici, che come Caterina hanno "lasciato tutta la loro famiglia e non hanno più nessuno". Questo libro, che parte dai versi dei Maneskin - 'Come fai a dormire la notte, come fai a chiudere entrambi gli occhi? Balleremo sulla benzina' - vuole "gridare al mondo che non si può continuare un conflitto che ha causato tantissima sofferenza". Filippo Poletti è l'autore di 'Ucraina: grammatica dell'inferno', da oggi in libreria per Lupetti (pp. 230, 24,90 euro), un libro che, a pochi giorni dal primo anniversario dell'invasione russa, alterna la cronaca dei fatti a 51 racconti di donne che sono state accolte a Milano e che per dirlo con le parole di Anna - una delle protagoniste - saranno "sempre grate all'Italia che le ha accolte come figlie".

In un'intervista all'Adnkronos, Poletti spiega come l'esigenza di scrivere questo libro - frutto della sua collaborazione con la Fondazione Progetto Arca, a cui saranno devoluti gli introiti come autore - nasca dalla constatazione che c'è una prospettiva esterna all'Italia, la guerra all'Ucraina, e una interna al nostro Paese, fatta di 145mila profughi, di cui l'84% donne e bambini. "Tante persone che sono arrivate qui, che fanno parte della nostra comunità e che dobbiamo ascoltare", afferma l'autore, sottolineando di essere rimasto colpito in particolare da due episodi.

Il primo, racconta, riguarda i primi giorni del conflitto, quando passando per la sede del consolato ucraino a Milano vide centinaia di persone in attesa di entrare negli uffici. "Mi resi conto che qualcosa vicino a noi stava succedendo", dice Poletti, che poi entrando nell'edificio notò una copia di un capolavoro di Van Gogh, 'Campo di grano con volo di corvi', che aveva protagonisti il blu e il giallo, il colore della bandiera dell'Ucraina.

"In quel quadro l'angoscia esistenziale di Van Gogh tornava nell'ambiente che mi circondava", spiega lo scrittore, che parla poi di un secondo episodio che ha lasciato su di lui un segno profondo. "Lo scorso 18 marzo incontrai a San Donato Milanese una bambina di quarta elementare di nome Nicole che aveva i nonni a Kherson e che stringeva un volantino in mano sul quale c'era scritto: 'i miei nonni abitano al 13mo piano e vedono file immense di carri armati' ".

L'invasione russa ha lasciato non solo numeri pesantissimi - in un anno oltre 10 milioni di persone fuggite dalle loro case e più di 18mila civili uccisi, un terzo delle vittime totali in 20 anni in Afghanistan - ma anche storie personali devastanti, di ucraine che hanno perso tutto, alcune costrette a partorire in Italia senza il marito accanto perché impegnato al fronte. "Mi ha molto colpito la storia di Caterina. Per lei il 24 febbraio 2022 è stato l'inizio della fine perché ha lasciato tutta la sua famiglia e ora non ha più nessuno - prosegue Poletti - Di lei mi ha impressionato una frase: 'la guerra, l'energia, i soldi: il motore di tutte le guerre è il denaro. Ma agli esseri umani non pensa più nessuno?'. Da una parte quindi il dolore, dall'altra mi ha colpito anche il sentimento di gratitudine nei confronti degli italiani".

Nel libro - che contiene una prefazione del console ucraino Andriy Kartish, una del presidente di Progetti Arca Alberto Sinigallia e una postfazione dell'ex capo di Stato maggiore Salvatore Farina - lo scrittore cita il concetto di 'permaguerra', guerra permanente, che sembra rafforzarsi giorno dopo giorno stando alle notizie che arrivano dal fronte. "Questa guerra non avrà una fine breve - conclude - le posizioni in campo sembrano inconciliabili con Putin che non sta ottenendo il risultato che vuole. La pace non è vicina".