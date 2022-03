Ucraina, Politi (Nato Foundation): "Trattative? Sviluppi verranno da campo battaglia"

In Ucraina assistiamo ad uno stallo sia militare che diplomatico, "credo si attenda una decisione dal campo di battaglia". Ad analizzare con l'Adnkronos le prospettive di un accordo in Ucraina è Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation. Che sottolinea come, nei fatti della campagna militare, Kiev appaia ora meno importante del fronte sud, con Mariupol che assume sempre più un'importanza politica.

"A sud c'è un corridoio che unirebbe il Donbass alla Crimea, bisognerebbe vedere cosa diventa oggetto di trattativa", ragiona Politi, sottolineando come Odessa sia più difficile da conquistare per i russi. Così Mariupol diventa più importante per i russi e l'Ucraina fa la "scelta politica" di non volerla cedere. Sia russi che ucraini pensano che verso maggio gli avversari avranno perso slancio, ed è anche possibile che vi siano pressioni di altri paesi sull'Ucraina "che è il momento di concludere", ipotizza Politi. Anche i paesi vicini potrebbero rendersi conto "che una situazione instabile, con una guerra che si trascina, sia più pericolosa che un cessate il fuoco e una brutta pace. Senza dimenticare il problema del numero crescente di profughi". "Il tempo non è a favore di nessuno".

Il presidente ucraino Volodymyr Zeelensky ha già detto "che integrità e sovranità dell'Ucraina non sono in discussione, limitando lo spazio delle richieste russe", nota Politi a proposito del possibile contenuto di un accordo. E del resto, rimarca, le richieste russe: neutralità, riconoscimento dell'annessione illegale Crimea e dell'indipendenza Donbass sono "condizioni pesanti".

"C'è sicuramente una preoccupazione cinese" che il conflitto in Ucraina si trascini troppo e "questo è un elemento di cui il governo russo deve tener conto", nota Politi. La Cina non intende dunque aiutare militarmente la Russia? "Il modo per aiutare sotto banco qualcuno esiste sempre - risponde Politi- ma un conto è un aiuto discreto e un altro un aiuto più importante". "I cinesi si sono dimostrati duri con il presidente americano Joe Biden, ma l'interdipendenza economica è una certa garanzia che la Cina guardi in un certo modo ai propri interessi nazionali", ragiona Politi. Che ricorda come questa interdipendenza si veda anche in Russia, "con Mosca che continua a pagare i debiti in dollari per evitare il default e consegna regolarmente il gas". "Sembra un paradosso - rimarca - ma non lo è".

L'uso di missili ipersonici in Ucraina "è un avvertimento in codice agli Usa, che non solo questo missile è disponibile, ma è anche in grado di compiere manovre tali da renderlo difficilmente individuabile dai radar", sottolinea Politi, dopo che Mosca ha usato per la prima volta sul campo di battaglia questi missili che viaggiano 10-12 volte la velocità del suono.

"In Polonia e Romania sono installati elementi di difesa antimissile, asseritamente per contrastare minacce di 'paesi problematici' come l'Iran, ma i russi non credono a questa versione. E quindi l'impiego di quest'arma potrebbe avere questo messaggio fra le righe rivolto agli americani", nota Politi.

Infine va rilevato che la guerra in Ucraina porta una svolta "senza precedenti" nella politica di sicurezza della Germania. Non solo vi sono i 100 miliardi per il bilancio della difesa, l'accelerazione verso l'obiettivo del 2% del Pil destinato alla difesa, ma "per la prima volta si apre un dibattito sulla strategia nazionale sicurezza". Politi si chiede però se Berlino saprà innovare o se finirà "per inerzia, soltanto a rafforzare la componente terreste e aeronautica".

Intanto Politi nota come la ministra degli Esteri Annalena Baerbock voglia impostare una politica di "collaborazione ogni volta che è possibile e autonomia ogni volta che è necessario". "Una frase - rimarca - che ha una portata molto vasta anche nel settore degli armamenti". Bisognerà anche vedere, come si svilupperà la nuova strategia di sicurezza in Germania e in Europa. A questo riguardo, ricorda Politi, ci sono due appuntamenti importanti: a marzo la definizione della bussola strategica Ue e a giugno quella del concetto strategico della Nato.