Ucraina, Ponomarev: "Berlusconi non è uno statista, lo ricorderemo per le battute"

Silvio Berlusconi è "un politico, non uno statista" e passerà alla storia per "le barzellette divertenti e gli aneddoti scabrosi". Lo afferma all'Adnkronos Ilya Ponomarev, politico russo in esilio in Ucraina, commentando le ultime dichiarazioni del leader di Forza Italia.

"Berlusconi ha una reputazione solida come amico di Putin. Quindi le sue parole non sorprendono", premette l'ex deputato della Duma, secondo cui "l'Ucraina e l'opposizione russa vedono l'Italia e il popolo italiano come alleati fidati. Ricordo gli aiuti che arrivarono fin dai primi giorni di guerra a chi ne aveva bisogno ed è stato un fantastico esempio di misericordia - prosegue - la mano amica della società italiana è stata sempre tesa verso l'Ucraina. Quindi non credo che l'Italia si allontanerà dallo stare dalla parte giusta della storia".

"Per quanto riguarda Berlusconi, una volta Churchill disse che ci sono i politici e ci sono gli statisti. Berlusconi sembra essere il primo e pensa a come tenersi la sua fetta di elettorato e lo fa cinicamente e con talento - conclude - Zelensky è uno statista e pensa al futuro non solo dell'Ucraina, ma dell'Europa in generale. Ecco perché Zelensky sarà ricordato nei libri di storia e nei racconti di guerra, mentre anche Berlusconi sarà ricordato, ma in modo diverso: per le barzellette divertenti e gli aneddoti scabrosi".