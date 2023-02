"Non riflettono la nostra linea politica. Non cederemo alla narrativa di Putin e Kiev può contare sul nostro pieno sostegno"

Il gruppo del Ppe nel Parlamento Europeo "respinge con fermezza le dichiarazioni fatte da Silvio Berlusconi sull'Ucraina. Non riflettono la nostra linea politica". Lo dichiara il gruppo, via social. "La Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima. Non cederemo alla narrativa di Putin e l'Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno", conclude il gruppo dei Popolari.