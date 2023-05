Ucraina, Prigozhin: "Morti oltre 20mila uomini Wagner a Bakhmut"

Il gruppo Wagner ha perso oltre 20mila combattenti nella lunga battaglia per la città di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk nell'Ucraina orientale. E il piano della Russia per ''smilitarizzare'' l'Ucraina non solo è fallito, ma è riuscito a ''trasformare l'esercito ucraino in uno dei più potenti al mondo''. Lo ha detto il capo di Wagner, Yevgeny Prigozhin, aggiungendo che circa il 20 per cento dei 50mila prigionieri russi reclutati per combattere in Ucraina sono morti.

I dati dei russi morti in Ucraina sono in contrasto con quelli forniti da Mosca, secondo la quale sarebbero oltre seimila i militari morti nella guerra in Ucraina.