Ucraina: prof. Bruzzone (Strategos), 'subisce attacchi cyber da anni, per ora no escalation'

"Apparentemente in questo conflitto non siamo ancora passati a una fase di escalation superiore: gli attacchi cyber contro l'Ucraina per il momento sono stati significativi, ma potevano essere ben più virulenti". Lo dichiara all'Adnkronos il professore Agostino Bruzzone, coordinatore di Strategos, il corso di laurea in Engineering Technology for Strategy and Security dell’Università di Genova.

Eppure prima che iniziasse l'invasione su larga scala, l'attenzione all'aspetto cyber del conflitto era altissima. "In Ucraina da quasi una decade ci sono attacchi che hanno provocato blackout e blocchi nelle comunicazioni", racconta Bruzzone. Che portassero la firma russa non è facile determinarlo: "Gli attacchi a livello cyber di norma non sono facilmente identificabili in termini di sorgente. Corrispondono a quella che una volta era la guerra di corsa, non per niente li definiamo 'pirati'. È chiaro, però, che ci sono pirati amatoriali e organizzazioni che hanno invece una capacità superiore, ragionevolmente finanziate da governi".

Non a caso il 23 febbraio, poche ore prima dell'inizio dell'invasione russa, banche, ministeri e agenzie governative di Kiev hanno subito un triplice attacco hacker. Una strategia tipica della moderna guerra ibrida: "Il cyber è ormai uno dei domini in cui si combattono i conflitti, sia quelli convenzionali, sia quelli che sono ancora a uno stato preliminare", spiega il coordinatore di Strategos.

"Di norma le azioni cyber sono sinergiche a quelle che si fanno sul campo", aggiunge il professore, sottolineando anche "la forte commistione tra i diversi domini" su cui si combattono le guerre ibride. E così gli attacchi informatici possono diventare strumento non solo per le conquiste sul campo, ma anche a livello di guerra finanziaria e di propaganda.

Lo si sta vedendo nell'ultimo mese, "con azioni fatte da entrambe le parti, anche se l'Ucraina è molto più vulnerabile della Russia". Tuttavia, secondo Bruzzone, le azioni cyber - che possono avere "impatti notevoli ma temporanei, ma anche generare danni permanenti" - per il momento sono state "ancora morigerate" nel conflitto in Europa dell'Est.