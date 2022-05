Ucraina, prosegue la corsa dei prezzi dei cereali

"Ad oggi non si vede una possibilità di un ribasso dei prezzi dei cereali, in particolare del grano tenero, né in Italia né altrove". Ad affermarlo è Stefano Forbicini, responsabile ufficio sementi e concimi di Consorzi Agrari d'Italia (Cai), parlando con l'Adnkronos in merito alla situazione delle tensioni sui prezzi e alla reperibilità delle materie prime agricole a fronte della crisi russo-ucraina.

La tensione sui prezzi era iniziata già nell'estate 2021 per le scorte basse del raccolto 2021 che, a livello mondiale è stato basso, a causa dell'esplodere della guerra in Ucraina si è verificata un'ulteriore tensione sui mercati, in quanto questo Paese è uno dei maggiori produttori di cereali e di semi di girasole (con circa il 50% della produzione mondiale).

"I prezzi sul mercato italiano, che fa riferimento alla Borsa di Bologna, la scorsa settimana si sono stabilizzati ma su livelli altissimi. - spiega Forbicini - e a fine giugno si attendono le nuove produzioni. Il prezzo del grano tenero comunque, viene influenzato dalla Borsa di Chicago (ai massimi degli ultimi 5 anni) e da quella di Parigi - precisa l'esperto - mentre il prezzo del grano duro non ha quotazioni future e dunque non è soggetto a speculazioni".

Per aver il quadro della situazione "bisognerà vedere l'entità dei raccolti mondiali la prossima estate: se ci saranno raccolti buoni probabilmente la situazione si potrà stabilizzare ma in mancanza di produzione ucraina e anche russa, a causa degli embarghi su molti mercati, tenderà a far rimanere i prezzi alti" spiega il dirigente di questa realtà importante nel panorama nazionale che aggrega numerosi consorzi e si occupa della vendita ai trasformatori dei cereali.

"Il prodotto ucraino e russo va molto verso i mercati africani e asiatici più che sul mercato nazionale - aggiunge Forbicini - e quindi i paesi del Nord Africa che sono forti importatori di grano ucraino, in primis l'Egitto, e il Centro Africa, subiscono di più gli effetti anche per le condizioni di maggiore difficoltà di questi paesi".