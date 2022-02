Ucraina, Putin a Draghi: "Garantiremo forniture gas a Italia"

"Vladimir Putin ha confermato la sua disponibilità a continuare a garantire forniture stabili di gas naturale russo all'Italia, e ha anche espresso soddisfazione per i risultati del suo recente incontro in videoconferenza con i principali imprenditori italiani". E' quanto si legge in una nota del Cremlino che riferisce della telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin ed il premier italiano Mario Draghi.

Il presidente russo quindi "ha chiesto di trasmettere le congratulazioni e gli auguri al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella", rieletto sabato, si legge ancora nella nota