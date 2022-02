Ucraina, Putin-Lukashenko divisi solo da un tavolinetto

Sparisce il tavolo lungo sei metri usato per il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere Olaf Scholz

Niente tavolo lungo sei metri per il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Ancora una volta il tavolo scelto dal presidente russo Vladimir Putin appare come un simbolo della maggiore o minore distanza politica con gli ospiti. Le foto ufficiali mostrano Lukashenko e Putin su due poltroncine, separate soltanto da un tavolinetto basso. Mentre per il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere Olaf Scholz è stato scelto l'ormai famoso tavolo lungo sei metri.