Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato ''i governatori eletti'', come li definisce l'agenzia di stampa Ria Novosti riferendosi ai responsabili delle quattro zone dell'Ucraina annesse alla Russia con quelli che Kiev e la comunità internazionale ha definito ''referendum farsa''. Sottolineando che le votazioni si sono svolte ''in modo corretto e aperto'', Putin ha sottolineato che ''le sanzioni imposte alla Russia richiedono il consolidamento e la coesione della società, nonché l'assistenza alle nuove regioni''.

"Anche in condizioni di restrizioni, è necessario garantire l'adempimento di tutti gli obblighi sociali e raggiungere la crescita economica", ha affermato Putin. Il presidente russo ha anche invitato i governatori delle regioni a fare rispettare la legge durante la mobilitazione parziale e a sostenere le famiglie dei mobilitati. "Tutte le decisioni prese, comprese garanzie sociali, pagamenti, sostegno aggiuntivo dai bilanci regionali alle famiglie di soldati, sergenti e ufficiali in servizio, che ora entrano a far parte delle forze armate, devono essere rigorosamente attuate", ha sottolineato Putin.