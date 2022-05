Ucraina, Renzi: "Salvini? Suo problema non se va ma se torna da Mosca"

"Il problema di Salvini non è se va a Mosca ma se torna: non può fare ogni volta tutte queste figuracce". Così Matteo Renzi a Mattino 5, su Canale 5. Già ieri sera, a un'iniziativa di Iv sul fisco, l'ex premier aveva sottolineato che "la politica estera è una cosa seria. Non si risolve con un viaggio in Russia. Non è facendo le pagliacciate a scopo mediatico che si risolve una questione enorme".

L'argomento continua ad essere uno dei temi al centro del dibattito politico. Una eventuale missione a Mosca del leader della Lega Matteo Salvini dovrebbe essere "concordata" con il governo e con l’Ue, dice all’Adnkronos il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del congresso del Ppe a Rotterdam. "Non so se era programmata" la visita a Mosca del leader leghista, risponde Tajani, ma "noi non ne sappiamo nulla. Poi ognuno può fare quello che vuole, ma credo che una visita del genere andrà concordata anche con il governo". "Bisogna sempre coordinarsi con il governo e l’Ue, ma non so nulla. Ho letto sui giornali. E' stata una sua iniziativa, ma ogni partito si muove come vuole, non spetta a noi giudicare", conclude.

Salvini a Mosca? “Non so come mai gli sia venuta in mente questa idea, ha confuso i piani: coi governi parlano i governi. Questa gli è uscita un pochettino fuori dal vaso, come si dice” commenta a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', Guido Crosetto. "Lui poteva andare in Russia ed incontrare qualunque partito ma non il presidente russo, quello spetta alle istituzioni". Che consiglio darebbe a Matteo Salvini? “Ci sono dei momenti in cui è giusto prendersi una vacanza anche dalle dichiarazioni pubbliche”. Per esempio, dove potrebbe andare? “Ora che c'è un weekend lungo, ha una bella fidanzata, è una persona simpatica, potrebbe andare in costiera amalfitana, a fare una vacanza romantica in due”.