Ucraina, riscaldamento, riparo ed elettricità in 11 'point' allestiti dal Cesvi a Bucha

Undici spazi per offrire riparo alla popolazione di Bucha durante il giorno in un posto riscaldato, con cibi e bevande, connessione internet e la possibilità di ricaricare il cellulare. Sono stati allestiti dalla Fondazione Cesvi nella cittadina ucraina devastata dalla guerra e alle prese con la mancanza di elettricità e riscaldamento mentre le temperature scendono a picco. "Abbiamo realizzato 11 spazi, ognuno di circa 25 mq, riscaldati con i generatori, dove le persone possono quindi trovare un posto caldo, generi di conforto, connessione internet ed elettricità", spiega all'Adnkronos Roberto Vignola, vice direttore generale di Cesvi, aggiungendo che per sostenere l’intervento è attiva la campagna di crowdfunding #unacopertaperlucraina.

Si tratta solo di una delle iniziative in corso sul campo. "Noi dalla fine di febbraio siamo nei paesi di confine, come Polonia, Ungheria e Romania, e in Ucraina con progetti di supporto, per la consegna di kit alimentari, per il riscaldamento, per il supporto psico-sociale ai bambini - racconta - Ad aprile 2022, oltre a questi interventi, abbiamo iniziato una collaborazione con il sindaco di Bucha e le autorità di Kiev per programmi nell'area rivolti a chi aveva visto gli eccidi".

"L'idea è quella di portare avanti un ritorno alla normalità con la ricostruzione di alcune scuole. Abbiamo appena risistemato una scuola per 300 bambini, che era stata pesantemente danneggiata e abbiamo riallestito aree riposto di asili tra Kiev e Bucha, devastati durante l'occupazione dei russi, raggiungendo un bacino di altri 700 bambini - sottolinea - C'è poi il tema del supporto psicologico per donne e bambini: abbiamo a Bucha un centro polivalente che funge da consulenza per le famiglie in difficoltà e unità mobili che si spostano nell'area e fanno visite domiciliari".