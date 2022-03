Ucraina: Rossi Albertini (Cnr), 'Chernobyl, anche minimo allarme va considerato'**

"Posto che è improbabile che un incendio si inneschi autonomamente, soprattutto nei pressi di una centrale nucleare molto presidiata", quando si sviluppa un incendio vicino una centrale nucleare "troppo tranquilli non si deve mai stare. Bisogna intervenire rapidamente e in maniera risolutiva, come prescrizione di massima" e "in una situazione così critica anche il minimo segnale di allarme va tenuto nella giusta considerazione". Così all'AdnKronos il fisico nucleare del Cnr Valerio Rossi Albertini.

"Nello specifico - continua - non sembra che l'incidendio riguardasse direttamente le aree del reattore o in cui sono conservate le scorie radioattive, e anche in questo caso, quando anche fosse stato un incendio nei pressi di queste due strutture, ci sono dei sistemi anti incendio e gusci ignifughi così resistenti che anche se le fiamme dovessero avvicinarsi comunque non riuscirebbero a comunicare con l'interno degli edifici stessi".