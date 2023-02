Ucraina-Russia, 355 giorni di guerra

Continuano i combattimenti dall'inizio della guerra tra Ucraina e Russia. Una persona ha perso al vita nella notte a Kherson nell'attacco russo che ha preso di mira la linea ferroviaria e cinque aree della città. Lo riporta l'emittente ucraina Suspilne aggiungendo che l'attacco russo ha impedito oggi ai treni da Leopoli e da Kiev di raggiungere Kherson. I binari sono stati danneggiati e quindi i treni sono costretti a fermarsi a Mykolaiv, dove i viaggiatori proseguono in bus verso Kherson.

L'ambasciata di Washington a Mosca ha chiesto ai cittadini americani che si trovano in Russia di lasciare immediatamente il Paese e agli altri di evitare di recarvisi. E' quanto si legge in una nota diffusa sul sito dell'ambasciata americana in Russia, che dice di ''non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell'invasione russa dell'Ucraina. I cittadini statunitensi che vivono o si trovano in Russia devono lasciare immediatamente il Paese''.