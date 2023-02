L'ambasciata russa a Londra mette in guardia il governo britannico dall'invio di aerei da combattimento

L'ambasciata russa a Londra ha messo in guardia il governo del Regno Unito dall'invio di aerei da combattimento in Ucraina. Se deciderà di farlo potrebbero esserci "conseguenze militari e politiche per il continente europeo e il mondo intero", ha detto la sede diplomatica secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Tass.