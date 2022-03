Ucraina-Russia, accordo Ue: "Protezione temporanea a chi fugge dalla guerra"

Darmanin: "Le persone godranno di uno statuto di protezione simile a quello dei rifugiati per un anno, rinnovabile"

I ministri dell'Interno dell'Ue hanno raggiunto a Bruxelles un "accordo storico: l'Ue accorderà una protezione temporanea a coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina". Lo annuncia il ministro francese Gérald Darmanin, via social. "L'Ue è unita e solidale", aggiunge.

L'accordo raggiunto "dà una risposta adatta alla situazione" in cui si trovano gli ucraini che fuggono dalla guerra, spiega Darmanin in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio. "Le persone eligibili godranno di uno statuto di protezione simile a quello dei rifugiati per un anno, rinnovabile. La decisione unanime riflette la solidarietà che dobbiamo dare al popolo ucraino, davanti a una guerra ingiustificabile".

E' "la prima volta che la direttiva viene attivata", sottolinea la commissaria europea Ylva Johansson, anche se "esiste da oltre vent'anni".

"E' difficile dire" ora quanti ucraini verranno in Italia, "comunque i numeri di ucraini o altri che usciranno dal Paese saranno alti. Parlano di 7-8 milioni che usciranno: andranno nei vari Paesi europei, ma ora la pressione maggiore la avranno i Paesi che sono immediatamente al confine" dice la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, a margine del Consiglio a Bruxelles.