Ucraina, "Russia aggira sanzioni Usa attraverso raffineria in Sicilia"

La Russia starebbe aggirando le sanzioni imposte dagli Stati Uniti utilizzando una raffineria di proprietà del secondo gigante del gas e del petrolio russo Lukoil, in Sicilia. Da qui, secondo quanto scrive il Wall Street Journal, benzina e altri prodotti petroliferi raffinati russi arriverebbero fino al Texas e nel New Jersey, negli Stati Uniti. "Il petrolio russo sta alimentando le auto americane attraverso la scappatoia delle sanzioni", scrive il Wsj, secondo il quale la raffineria di Lukoil in Sicilia utilizza fino al 93% di greggio russo per produrre benzina che invia negli Stati Uniti.