Ucraina-Russia, Alternativa: "Kiev diffonde clima di odio e terrore"

Per i deputati è "sempre più pesante e inaccettabile l'ingerenza del governo ucraino"

“L’ingerenza del Governo ucraino nella vita politica degli altri stati è sempre più pesante e inaccettabile. Il Governo di Kiev attraverso i suoi apparati sta diffondendo un clima di odio e di terrore che non si può tollerare, specialmente verso l’unico Capo di stato che sta cercando di veicolare messaggi di distensione e di pace”. Lo affermano i deputati di Alternativa, commentando le reazioni dell’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andriy Yurash e dell’arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, sulla decisione di Papa Francesco di far portare la croce durante la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, a due donne, una ucraina e una russa.