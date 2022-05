Ucraina, Russia: "Armi Occidente per colpirci, non possiamo ignorarlo"

"Non possiamo ignorare che le armi occidentali sono usate per uccidere i militari russi e bombardare il territorio russo". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha messo in guardia l'Occidente che "continua a fornire armi letali al regime di Kiev. Consideriamo ciò un sostegno diretto ai neonazisti" e vediamo "l'intento di trascinare al massimo le ostilità.

Colpa dell'Occidente, secondo Zakharova, anche il problema della sicurezza alimentare creato "per fini politici egoistici". Così la portavoce ha rigettato definendole "provocazioni", le accuse mosse da Ue e Stati Uniti a Mosca. "L'interruzione delle catene commerciali, logistiche e finanziarie, a cui ha fatto seguito un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari in tutto il mondo - ha scandito - è il risultato diretto dell'insensato accumulo di sanzioni unilaterali anti-russe", ha affermato.