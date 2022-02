Ucraina-Russia, Berlino e Parigi illuminate con i colori della bandiera di Kiev

Questa sera l''Hôtel de Ville di Parigi e la porta di Brandeburgo di Berlino si sono illuminati con i colori della bandiera dell'Ucraina per esprimere la solidarietà a Kiev di fronte "alla violazione della sua sovranità" da parte della Russia, come ha detto la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. "Noi mostriamo la nostra solidarietà al popolo ucraino, ai molti berlinesi con radici ucraine ma anche ai molti russi che vogliono la pace in Russia ed in Ucraina", le ha fatto eco la sindaca di Berlino, Franziska Giffey.