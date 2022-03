Ucraina-Russia, Biden a Polonia: "Per Usa articolo 5 Nato è sacro"

Per gli Stati Uniti l'articolo 5 della Nato è "un impegno sacro". E' quanto ha detto Joe Biden all'inizio del suo colloquio bilaterale oggi nel palazzo presidenziale di Varsavia con il presidente della Polonia, Andrzej Duda. Il capo di stato polacco "il grande senso di minaccia" che il paese sta vivendo da quando è iniziata l'invasione russa della confinante Ucraina. Biden ha ripetuto che l'articolo dell'Alleanza che vincola alla difesa collettiva in caso di attacco ad uno stato membro è "un obbligo sacro" per Washington: "Potete contare su questo - ha concluso - per la vostra e la nostra libertà".

Biden ha poi sottolineato la necessità che Usa e Polonia rimangano "in stretto contatto", ripetendo che il presidente Putin "contava su una divisione all'interno della Nato" cosa che invece non è avvenuta.

Da parte sua, Duda ha parlato di "relazione fiorenti" tra Washington e Varsavia, sottolineando che la Polonia è "un alleato serio". Ed infine ha ringraziato Biden per la sua visita in Polonia che "rafforza immensamente" le relazioni tra i due Paesi.