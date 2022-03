Ucraina-Russia, Biden: "A Zelensky daremo sostegno crescente"

Nel vertice della Nato oggi a Bruxelles "abbiamo avuto il privilegio di ascoltare direttamente il presidente Zelensky e noi continueremo a sostenere lui ed il suo governo con importanti e crescenti quantità di aiuti militari per combattere l'aggressione russa e mantenere il diritto all'auto-difesa". E' quanto ha dichiarato Joe Biden al termine del vertice della Nato sottolineando che "ad un mese dall'inizio dell'invasione" i leader hanno ribadito "il sostegno al popolo ucraino e la nostra determinazione a mettere la Russia davanti alle sue responsabilità per questa guerra brutale e il nostro impegno a rafforzare l'alleanza della Nato".

"Apprezzo i passi di molti altri alleati per fornire sostegno all'Ucraina e insieme siamo impegnati ad identificare equipaggiamento aggiuntivo, compresi sistemi di difesa aerea, per aiutare l'Ucraina", ha aggiunto Biden, ricordando che nelle scorse settimane "gli Stati Uniti hanno annunciato un miliardo di nuovi aiuti militari all'Ucraina, che comprendono sistemi anti-aerei, armi anticarro, droni e milioni di caricatori di munizioni".

"La nostra dichiarazione congiunta oggi mostra come la Nato sia forte ed unita più che mai", dice Biden, ricordando quindi come "immediatamente dopo l'invasione russa abbiamo attivato la Response Force della Nato" e sono state dispiegate forze a protezione del fianco est dell'Alleanza.

La decisione presa oggi di "stabilire quattro nuovi battaglioni in Slovacchia, Romania, Bulgaria ed Ungheria è un forte segnale del fatto che noi collettivamente difendere e proteggeremo ogni centimetro di territorio Nato", ha aggiunto il presidente americano. "Da qui al summit Nato di giugno svilupperemo piani per forze aggiuntive e capacità per rafforzare le difese dalla Nato - ha concluso - adotteremo un Concetto strategico aggiornato in modo da garantire che la Nato sia pronta ad affrontare ogni sfida nel nuovo e più pericoloso ambiente di sicurezza".

NUOVE SANZIONI USA - "Oggi gli Stati Uniti hanno designato 328 membri della Duma, numerose società russe della difesa ed il capo di Sberbank, stretto alleato di Putin" come destinatari delle nuove sanzioni americane. Lo scrive su twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken, ribadendo che gli Stati Uniti "continueranno ad alzare i costi su Putin per la sua guerra contro l'Ucraina".