Ucraina-Russia, Biden: "Americani non devono temere guerra nucleare"

Gli americani non devono temere una guerra nucleare dopo le minacce della Russia, in guerra con l'Ucraina. Sono le parole del presidente americano Joe Biden rispondendo a una domanda di un giornalista. ''Gli americani devono essere preoccupati per una guerra nucleare?', ha chiede la giornalista. ''No'', la risposta di Biden.

"Oggi ho parlato con alleati e partner per discutere la guerra della Russia, non provocata, contro l'Ucraina. Continuiamo a sostenere il popolo ucraino che difende il proprio paese e, ribadiamo, siamo pronti a imporre costi severi alla Russia se non ci sarà de-escalation", twitta il presidente.

Anche il Pentagono getta acqua sul fuoco sull'allarme per le minacce del leader del Cremlino Vladimir Putin di ricorso al deterrente nucleare. "Stiamo monitorando e seguendo il più vicino possibile, dato l'annuncio di Putin ieri. Non credo che abbiamo visto nulla di specifico come risultato della direzione che ha indicato", ha detto un alto funzionario della Difesa Usa, citato dalla Cnn. "Rimaniamo fiduciosi della nostra postura di deterrenza strategica", ha sottolineato. Il 75%delle truppe che la Russia aveva ammassato ai confini dell'Ucraina sono ora entrate nel Paese, ha poi reso noto il Pentagono spiegando che le truppe russe sono a 25 chilometri da Kiev, cinque in più rispetto a ieri.