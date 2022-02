Ucraina-Russia, Biden: "Ordinate sanzioni per società Nord Stream 2"

"Ho ordinato alla mia amministrazione di imporre sanzioni alla società Nord Stream 2 Ag ed ai suoi dirigenti. Questi passi sono un altro pezzo della nostra iniziale tranche di sanzioni in risposta alle azioni della Russia in Ucraina". Lo ha annunciato Joe Biden con una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca affermando che "non esiteremo a prendere altre iniziative se la Russia continuerà l'escalation". "Con le sue azioni, il presidente Putin ha fornito al mondo un enorme incentivo ad allontanarsi dal gas russo e dalle altre forme di energia", ha detto il presidente americano.

"Voglio ringraziare il cancelliere Scholz per la sua stretta alleanza ed il continuo impegno per mettere la Russia di fronte alle responsabilità per le sue azioni" ha aggiunto Biden nella dichiarazione con cui annuncia le sanzioni alla società Nord Stream 2 Ag che ha costruito il gasdotto che collega la Russia alla Germania. Il presidente americano ha sottolineato come abbia lavorato a stretto contatto con Berlino "coordinando i nostri sforzi per fermare il gasdotto nel caso che la Russia avesse invaso l'Ucraina".

Biden ha ricordato quindi che "ieri, dopo ulteriori consultazioni tra i due governi, la Germania ha annunciato che avrebbe fermato la certificazione del gasdotto".