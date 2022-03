Ucraina-Russia, Blinken: "No fly zone allargherebbe la guerra"

Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ribadito la richiesta agli alleati della Nato di imporre una no fly zone sull'Ucraina e di fornire al suo Paese aerei militari. Ma dagli Stati Uniti e dagli altri membri dall'Alleanza si continua a ripetere che una mossa del genere rischierebbe di allargare pericolosamente il conflitto.

L'istituzione della no fly zone rischierebbe di "creare un conflitto diretto tra i nostri Paesi e la Russia e così una guerra più ampia, cosa che non è interesse di nessuno, compreso il popolo ucraino" ha affermato Antony Blinken . "La no fly zone, per essere molto chiari su che cosa implichi, vuol dire che se gli aerei russi violano la zona dichiarata, noi li abbattiamo" ha spiegato il segretario di Stato americano, parlando da Vilnius, sottolineando che questo "comporta il considerevole rischio" di allargare il conflitto.

"I nostri sforzi sono tutti nella direzione di chiudere la guerra più velocemente possibile - ha concluso - mettendo fine alle sofferenze al più presto possibile. E quello che non vogliamo fare è allargare il conflitto ai nostri Paesi, ai nostri territori".

Imporre una no fly zone in Ucraina significherebbe "far scoppiare la terza guerra mondiale" ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. A livello Nato "abbiamo detto chiaramente che non istituiremo la no fly zone" per "circoscrivere il conflitto in Ucraina", ha aggiunto Di Maio.

L'Ucraina però è tornata a chiederla, con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Gli aerei russi dominano i cieli e continuano a bombardare le nostre città e uccidere molti civili" ha detto Kuleba. "Noi crediamo che il rifiuto dell'idea della no fly zone sia basato sulla mancanza di fiducia nella forza della Nato come alleanza - ha affermato il ministro intervistato da Abcnews - perché la potenza militare della Nato è incomparabilmente maggiore di quella della Russia. Quindi - ha concluso - perché la Russia dovrebbe osare abbattere un aereo Nato sapendo che sarebbe destinata alla sconfitta in una eventuale guerra con la Nato?".