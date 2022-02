Ucraina-Russia, Borrell: "Bene tutto ciò che porta a soluzione diplomatica"

Sulla crisi tra Russia e Ucraina "i summit a livello di ministri o di leader, in qualsiasi formato, qualunque modalità che consenta di parlarsi, di sedersi a un tavolo e di tentare di evitare una guerra, servono tantissimo. Sosterremo qualsiasi cosa che possa fare delle conversazioni diplomatiche il modo per trovare una soluzione alla crisi". Lo dice l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri, a proposito di un possibile vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin sulla crisi ucraina.

Per le sanzioni contro la Russia da adottare in caso di attacco all'Ucraina, continua Borrell, "il lavoro è fatto: siamo pronti. Convocherò un Consiglio straordinario e presenterò le sanzioni al momento giusto: quando sarà il momento lo convocherò. E' il Consiglio che prende la decisione. Spero che quel momento non arrivi".

Esclude lo scenario di una guerra? "Lavoriamo per evitarlo", risponde. Per Borrell, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha visto ieri sera e che oggi parteciperà al Consiglio a Bruxelles, non è affatto "nel panico. Non vedo il ministro nervoso. Al contrario: Volodymyr Zelensky ha detto che il peggiore nemico sarebbe il panico". Gli ucraini "non sono nel panico. Sono preoccupati, si sentono minacciati, ma non sono affatto nervosi", conclude.