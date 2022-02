Ucraina-Russia, Casa Bianca: "Non ci sarà incontro Biden-Putin"

Un incontro tra il presidente Usa Joe Biden e quello russo Vladimir Putin al momento non è in programma. Lo ha riferito nella notte la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, spiegando che gli Usa non "chiuderanno mai completamente la porta alla diplomazia", ma che è necessario un cambiamento di atteggiamento da parte della Russia. I dettagli di un eventuale incontro tra i due presidenti, ha detto Psaki, avrebbero dovuto essere discussi tra i capi delle due diplomazie, il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che avrebbero dovuto incontrarsi giovedì, ma il loro colloquio è stato cancellato.

"Il meeting si sarebbe tenuto "solo se la Russia non avesse invaso l'Ucraina", ha spiegato Blinken, sottolineando che "l'invasione dell'Ucraina è stato fin "dall'inizio" il piano perseguito da Vladimir Putin. Il piano del leader russo, ha detto Blinken, è stato "fin dall'inizio invadere l'Ucraina, controllare l'Ucraina e il suo popolo, distruggere la democrazia ucraina, che è in netto contrasto con l'autocrazia che lui guida e rivendicare l'Ucraina come parte della Russia". Per il capo della diplomazia di Washington, quella in Ucraina è stata una "crisi fabbricata" ed è la "più grande minaccia alla sicurezza in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale".

SANZIONI - Contro Mosca sono intanto annunciate le prime sanzioni di Washington che colpiscono sia le banche che le ''le élite con i loro familiari". "La Russia pagherà un prezzo carissimo", ha detto Biden. Mentre la ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha parlato di ''sanzioni più dure mai messe in atto contro la Russia''. Intervistata da Sky News, Truss ha detto che le sanzioni ''faranno male'' al presidente russo Vladimir Putin, parlando di ''una risposta forte'' al riconoscimento dell'indipendenza delle due repubbliche separatiste ucraine. Putin, ha aggiunto, ''non può giocare a divide et impera''. Truss ha aggiunto che "non abbiamo ancora assistito a un'invasione su vasta scala, ma siamo molto chiari sul fatto che se il presidente Putin dovesse intensificarsi, noi, la comunità internazionale, aumenteremo le nostre sanzioni".

La Gran Bretagna è ''molto molto preoccupata per una imminente invasione dell'Ucraina'' da parte della Russia, ha detto ancora la ministra sottolineando che un assalto alla capitale ucraina Kiev è ''una possibilità reale''.''La Russia ha accerchiato l'Ucraina, per cui possiamo vedere un attacco da qualsiasi direzione'', ha aggiunto Truss, spiegando che ''nel caso di una completa invasione nulla verrà escluso''.