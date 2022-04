Ucraina-Russia, Cina: "Terza guerra mondiale? Nessuno la vuole"

Pechino: "Tutti sostengano negoziati per evitare che Europa e mondo paghino prezzo più alto"

Nessuno vuole assistere allo scoppio di una terza guerra mondiale. Si è espresso così, secondo dichiarazioni riportate dalla Cgtn, il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, a più di due mesi dal conflitto in Ucraina a seguito dell'invasione russa, che il gigante asiatico non ha mai condannato. "Tutte le parti - ha detto - dovrebbero sostenere il dialogo e i negoziati per evitare un'escalation del conflitto, evitare che l'Europa e il mondo paghino un prezzo maggiore".