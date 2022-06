Ucraina, Russia: "Con operazione speciale raggiunti alcuni risultati"

Con l'operazione militare speciale lanciata 100 giorni fa in Ucraina, la Russia ha raggiunto alcuni risultati e andrà avanti fino a quando non saranno stati raggiunti tutti quelli prefissati. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, nel briefing con i giornalisti, secondo quanto riferito dalla Tass. "Alcuni risultati sono stati raggiunti - ha rivendicato - Molti insediamenti sono stati liberati dalle forze armate filo-naziste dell'Ucraina, così come da elementi nazionalisti, ed è stata assicurata l'opportunità di iniziare una vita pacifica. Questo lavoro continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale". Peskov ha ricordato che uno degli obiettivi principali è proteggere la popolazione nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e "vengono prese misure per garantire la loro protezione".

Peskov ha poi precisato che "non c'è alcuna intesa sull'arco temporale" in cui potrebbero tenersi gli eventuali referendum nel Donbass e in altre regioni 'liberate' dell'Ucraina sull'annessione alla Russia, sottolineando che si tratta di "una questione molto importante e, non appena prenderanno forma le necessarie condizioni, la situazione sarà più chiara".