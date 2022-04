L'Italia non pone "veti" per quanto riguarda le sanzioni che l'Ue adotterà nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina, ma, se si deciderà di colpire le importazioni di petrolio e di gas, occorrerà stabilire "un tetto" europeo al prezzo del gas e istituire un "fondo compensativo" Ue per attenuare l'impatto economico del conflitto. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles.